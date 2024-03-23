В составе СКА произошли изменения перед четвёртым матчем с «Автомобилистом»

Сегодня, 23 марта, в Екатеринбурге пройдёт четвёртый матч четвертьфинальной серии между «Автомобилистом» и СКА. Екатеринбургский клуб ведёт в серии со счётом 3-0. Стартовое вбрасывание состоится в 14:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В состав СКА вернулись Алекс Гальченюк, Александр Кадейкин, Никита Камалов, Степан Старков, Святослав Гребенщиков. Четвёртый матч пропустят защитник Максим Федотов, который ошибся в овертайме третьей встречи, нападающие Брендан Лайпсик, Эмиль Галимов, Николай Поляков, Андрей Чивилёв. Отметим, что тренерский штаб армейского клуба решил развести форвардов Василия Глотова и Марата Хайруллина по разным звеньям.

В составе «Автомобилиста» одно изменение: защитник Джесси Блэкер пропустит матч из-за повреждения. В состав включён 26-летний игрок обороны Александр Севостьянов, который в нынешнем плей-офф ещё не играл.

Напомним, единственный камбэк с 0-3 в Кубке Гагарина случился в сезоне-2014/2015. Тогда СКА проиграл три первых матча полуфинальной серии с ЦСКА, а затем выиграл четыре раза подряд.

При победе уральского клуба сегодня данная серия завершится.