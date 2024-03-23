Матчи «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив» запланированы на 26 марта

Предварительно четвёртый матч серии «Спартак» — «Металлург» и пятый матч серии «Авангард» — «Локомотив» пройдут во вторник, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 23 марта, состоится одна встреча: «Автомобилист» при счёте 3-0 в серии примет на своей площадке СКА. Отметим, что сегодняшний матч «Спартак» — «Металлург» и завтрашняя встреча между «Авангардом» и «Локомотивом» были перенесены сегодня.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 90 человек.