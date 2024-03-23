Гальченюк удвоил преимущество СКА после шикарной передачи Кадейкина из-за ворот

В эти минуты в Екатеринбурге проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте стартового игрового отрезка Алекс Гальченюк удвоил преимущество гостей после шикарной передачи Александра Кадейкина из-за ворот при игре в большинстве.

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Гальченюк в нынешнем плей-офф сыграл семь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Отметим, что счёт в серии 3-0 в пользу уральцев. При победе сегодня «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина после «Трактора».