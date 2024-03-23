Гальченюк удвоил преимущество СКА после шикарной передачи Кадейкина из-за ворот
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В эти минуты в Екатеринбурге проходит четвёртый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает СКА. После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3-й период
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Гальченюк, Старков) – 06:49 (5x5) 0:2 Гальченюк (Кадейкин, Грицюк) – 13:59 (5x4) 1:2 Да Коста (Макеев) – 34:04 (5x5) 1:3 Камалов (Воробьёв, Пашнин) – 39:18 (5x5)
На 14-й минуте стартового игрового отрезка Алекс Гальченюк удвоил преимущество гостей после шикарной передачи Александра Кадейкина из-за ворот при игре в большинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Гальченюк в нынешнем плей-офф сыграл семь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
Отметим, что счёт в серии 3-0 в пользу уральцев. При победе сегодня «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина после «Трактора».
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