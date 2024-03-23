В «Металлурге» рассказали, почему не останутся в Москве до игры со «Спартаком»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко объяснил, почему команда вернётся в Магнитогорск и не останется в Москве до игры со «Спартаком» 26 марта.

«Во-первых, два дня дома ребятам побыть с семьями гораздо лучше, чем в гостинице. Опять же, в „Мегаспорте“ был запланирован баскетбол 25 марта и нас выгоняли из раздевалок. В гостинице тоже мест нет, поэтому решили, что целесообразно полететь домой, в воскресенье спокойно потренируемся, ребята побудут дома. Если лига примет решение провести матч 26-го, то полетим 25-го. Если 27-го, то полетим 26-го, будем дома ждать информации», — цитирует Гомоляко ТАСС.

Напомним, сегодняшний матч «Спартак» — «Металлург» и завтрашняя встреча между «Авангардом» и «Локомотивом» были перенесены из-за трагедии в Красногорске.