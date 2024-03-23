Хоккеисты минского «Динамо» почтили память погибших в трагедии в «Крокус Сити Холле»

Игроки хоккейного клуба «Динамо» Минск приехали к российскому посольству в столице Беларуси, чтобы почтить память жертв трагедии в Красногорске.

Фото: ХК «Динамо» Минск

Фото: ХК «Динамо» Минск

«В знак солидарности хоккеисты «Динамо-Минск» возложили цветы к российскому посольству в Минске

Накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт» — написала пресс-служба белорусского клуба в своём телеграм-канале.

Фото: ХК «Динамо» Минск

Капитан команды нападающий Андрей Стась выразил свои соболезнования.

Вечером 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по результатам трагедии есть много жертв и пострадавших.