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Защитник «Сент-Луиса» Ник Ледди провёл 1000-й матч в НХЛ

Защитник «Сент-Луиса» Ник Ледди провёл 1000-й матч в НХЛ
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В Миннесоте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали гости.

Для защитника «Блюз» Ника Ледди этот матч стал 1000-м в карьере в НХЛ. В юбилейной игре он сумел отметиться результативной передачей и помочь своей команде одержать победу.

За 1000 проведённых встреч, 33-летний хоккеист набрал 408 очков (73+335). Он успел поиграть за «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз». С сезона-2021/2022 он выступает в составе «Сент Луиса».

Сейчас его команда занимает девятое место в Западной конференции, набрав 77 очков после 70 игр и борется с «Уайлд», которые отстают на два очка и находятся на строчку ниже, за попадание в плей-офф.

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