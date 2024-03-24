Зибанеджад – о Панарине: он найдёт ребят там, где ты даже не думал

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался об игре россиянина Артемия Панарина в нынешнем сезоне.

«Он вывел свою результативность на новый уровень. Все знают, насколько он хорош в распасовке. Он найдёт ребят там, где ты даже не думал, что это возможно. В этом сезоне он стал бросать гораздо больше. Это действительно окупается. У него отличный бросок, так почему бы не использовать его? Он для нас очень важен весь год», — приводит слова Зибанеджад New York Post.

Напомним, в матче с «Бостон Брюинз» (5:2) Панарин оформил хет-трик и установил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах, набрав 97 очков. В нынешнем сезоне Панарин забил 41 гол и сделал 56 результативных передач.

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