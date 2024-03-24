Илья Самсонов получил травму в эпизоде с пропущенной шайбой от Леона Драйзайтля

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Тороно на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отразил 31 бросок, но не смог завершить матч, получив травму за 3,5 минуты до финальной сирены. 27-летний вратарь травмировался в эпизоде с пропущенной шайбой, когда забивал немецкий форвард гостей Леон Драйзайтль.

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Самсонов был заменён на находившегося в запасе канадского голкипера Мартина Джонса, который и завершил матч в воротах «Мэйпл Лифс». В оставшееся время матча 34-летний Джонс успел совершить пять сейвов.