У Хуснутдинова «-3» в матче с «Сент-Луисом» за наименьшее для себя игровое время в НХЛ

В Миннесоте, США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местными «Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали гости.

Российский нападающий «Уайлд» Марат Хуснутдинов не отметился результативными действиями при показателе полезности «-3». Он выиграл три из пяти вбрасываний (60%). Форвард провёл на льду 7 минут и 35 секунд. Это наименьшее игровое время хоккеиста за пять матчей в «Миннесоте».

В нынешнем сезоне 21-летний Хуснутдинов дебютировал в НХЛ, успев принять участие в пяти матчах регулярного чемпионата. В них Марат отметился одной результативной передачей при полезности "-2" и отсутствии удалений. Среднее игровое время хоккеиста составляет 11 минут 25 секунд.