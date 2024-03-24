Артемий Панарин прокомментировал победу «Рейнджерс» в матче с «Флоридой»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал волевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б).

«С «Флоридой» играть непросто, это хорошая команда, но мы сделали это, выиграли. Последние несколько матчей мы провели здорово, показали стабильную игру, держали концентрацию, и это сработало. Гол Фокса завёл болельщиков, они тоже придали нам энергии. Вся арена работала вместе», — сказал Панарин.

К 27-й минуте домашнего матча «синерубашечники» уступали 0:2, но гол американского защитника Адама Фокса запустил камбэк команды Питера Лавиолетта. В составе «Рейнджерс» двумя заброшенными шайбами отметился Панарин, также на его счету победный послематчевый буллит.