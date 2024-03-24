Главный тренер «Торонто» — о травме Самсонова: не то, о чём я успел подумать

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) высказался о состоянии здоровья российского голкипера своей команды Ильи Самсонова.

Российский голкипер «кленовых листьев» отразил 31 бросок, но не смог завершить матч, получив травму за 3,5 минуты до финальной сирены. 27-летний вратарь травмировался в эпизоде с пропущенной шайбой, когда забивал немецкий форвард гостей Леон Драйзайтль.

«Похоже, что всё будет в порядке. Это не то, чем казалось и о чём я успел подумать», – оптимистично высказался Киф после завершения встречи.

Самсонов был заменён на находившегося в запасе канадского голкипера Мартина Джонса, который и завершил матч в воротах «Мэйпл Лифс». В оставшееся время матча 34-летний Джонс успел совершить пять сейвов.