«Он очень умный игрок». Барбашёв оценил победный гол Дорофеева в ворота «Коламбуса»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв оценил победный гол соотечественника Павла Дорофеева в матче с «Коламбусом» (4:2). Оба россиянина забросили по шайбе.

«Он не забивал пару матчей, было приятно увидеть его гол и его эмоции от заброшенной шайбы. Он реально очень умный игрок, он сильно помогает нам в этом сезоне. Мы регулярно с ним обсуждаем моменты на площадке, он большая часть нашей команды», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 23-летний Дорофеев провёл 35 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал семь результативных передач. Всего в НХЛ на счету Дорофеева 55 матчей, в которых россиянин забросил 17 шайб и отдал девять результативных передач.

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