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Кучерову осталось набрать шесть очков, чтобы установить новый рекорд России в НХЛ

Кучерову осталось набрать шесть очков, чтобы установить новый рекорд России в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 123 (41+82) в 69 матчах.

Рекорд по количеству набранных очков за сезон НХЛ среди российских хоккеистов также принадлежит Кучерову, который в сезоне-2018/2019 набрал 128 результативных баллов. Второе место занимает нападающий Александр Могильный, набравший 127 очков в сезоне-1992/1993. Результат Кучерова в текущем сезоне является третьим в этом списке.

Таким образом, Кучерову осталось набрать пять очков до повторения собственного рекорда и шесть очков до установления нового рекорда россиян по количеству результативных баллов за сезон НХЛ. «Тампа-Бэй» в текущем сезоне осталось провести 12 матчей.

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