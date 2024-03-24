«Самый тяжёлый матч, в котором я играл в НХЛ». Тарасов — о 43 сейвах в игре с «Вегасом»

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов высказался о матче с «Вегасом» (2:4), в котором голкипер отразил 43 броска из 47. Второй период матча завершился с преимуществом «Голден Найтс» по броскам 22:3.
«Честно говоря, это, наверное, самый тяжёлый матч, в котором я играл в НХЛ», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.
Первый период матча завершился в пользу «Коламбуса» — 1:0. Однако во втором периоде «Вегас» полностью перехватил инициативу и забросил две безответные шайбы. Победный гол на счету российского форварда «Голден Найтс» Павла Дорофеева.
В текущем сезоне на счету Тарасова семь побед в 21 матче с процентом отражённых бросков 90,4%. Всего в НХЛ на счету 24-летнего российского голкипера 11 побед в 42 матчах с процентом отражённых бросков 90,2%.
- 24 марта 2024
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