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«Самый тяжёлый матч, в котором я играл в НХЛ». Тарасов — о 43 сейвах в игре с «Вегасом»

«Самый тяжёлый матч, в котором я играл в НХЛ». Тарасов — о 43 сейвах в игре с «Вегасом»
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Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов высказался о матче с «Вегасом» (2:4), в котором голкипер отразил 43 броска из 47. Второй период матча завершился с преимуществом «Голден Найтс» по броскам 22:3.

«Честно говоря, это, наверное, самый тяжёлый матч, в котором я играл в НХЛ», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

Первый период матча завершился в пользу «Коламбуса» — 1:0. Однако во втором периоде «Вегас» полностью перехватил инициативу и забросил две безответные шайбы. Победный гол на счету российского форварда «Голден Найтс» Павла Дорофеева.

В текущем сезоне на счету Тарасова семь побед в 21 матче с процентом отражённых бросков 90,4%. Всего в НХЛ на счету 24-летнего российского голкипера 11 побед в 42 матчах с процентом отражённых бросков 90,2%.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Гудбрансон (Веренски, Марченко) – 04:32     1:1 Барбашёв (Руа) – 23:31     2:1 Айкел (Уайтклауд, Стивенсон) – 24:57     3:1 Дорофеев (Теодор, Манта) – 43:03     4:1 Айкел – 57:18 (pp)     4:2 Мейер (Фикс-Волански) – 59:48    
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