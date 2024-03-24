Канарейкин рассказал, за счёт чего «Автомобилист» ведёт в серии со СКА

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал ход серии между СКА и «Автомобилистом». Екатеринбургский клуб выиграл три матча подряд, однако четвёртую игру уступил со счётом 2:5. На пятый матч серия переезжает в Санкт-Петербург при счёте 3-1 в пользу «Автомобилиста».

«Почему всё так складывается? Во-первых, отметим очень организованную игру «Автомобилиста». К плей-офф команда подошла в хорошем психологическом и физическом состоянии. И, самое главное, очень грамотно играет. Команда прибавила в организации, что мы видели по ходу регулярного чемпионата в решающих играх. Хорошо смотрится линия обороны, Аликин хорошо работает. Большинство у них работает. Это основные моменты, которые помогают «Автомобилисту» вести в серии.

Шансы у СКА зацепиться за серию есть. Эта серия идёт с 0:3, но победа достигнута, а дальше надо смотреть, как пойдёт», – цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

Пятый матч серии пройдёт завтра, 25 марта, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Все вырученные средства с продажи билетов на этот матч пойдут на помощь жертвам трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.