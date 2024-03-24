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Терещенко — об итогах серии «Динамо» и «Трактора»: Фукале добыл победу для команды

Терещенко — об итогах серии «Динамо» и «Трактора»: Фукале добыл победу для команды
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко подвёл итоги серии бело-голубых с «Трактором», в которой челябинский клуб оказался сильнее в четырёх матчах.

«Была абсолютно равная серия. Московское «Динамо» не реализовало большое количество моментов, «Трактор» играл самоотверженно, ловил шайбы на себя. И Фукале — это тот, кто добыл победу для «Трактора».

Игра вратарей «Динамо» стала ключевым фактором? Давайте больше говорить о том, что Фукале выиграл для «Трактора», потому что столько моментов было у «Динамо». Хотя, конечно, динамовские вратари, мягко говоря, подвели», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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