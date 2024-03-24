«Вашингтон» — «Виннипег»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 19:30

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В воскресенье, 24 марта, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Команды будут играть на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (США). Начало — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды уже встречались в этом сезоне один раз. В той игре «Вашингтон» проиграл всухую со счётом 0:3.

«Столичные» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 77 очков после 69 игр. «Детройт Ред Уингз», который выше их на одну позицию, имеет в своём активе 78 очков после 71 встречи. Таким образом, в случае сегодняшней победы «Кэпиталз» могут войти в зону плей-офф.

«Виннипег» закрепился на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка в 70 матчах.

Напомним, вчера «Джетс» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:6. Российский форвард Владислав Наместников отметился голом.