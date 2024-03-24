Журналист The Hockey News: лучшие дни Овечкина уже позади

Североамериканский журналист Джейкоб Столлер поделился взглядом на погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Александр Овечкин — величайший голеадор современности, и он всё ближе и ближе подбирается к отметке Гретцки. Но при заметном спаде в этом сезоне сможет ли Алекс всё же превзойти Великого?

Нельзя отрицать, что лучшие дни Алекса Овечкина уже позади.

В 38 лет Овечкин, величайший снайпер Современной Эпохи, сдаёт. После 18 сезонов, когда Алекс был тем, кто практически наверняка выбивал 40-50 голов в год, Овечкин в нынешнем сезоне близок к рекордно низкому результату в карьере в 24 шайбы (не считая его результативности в сокращённом из-за коронавируса сезоне-2020/2021)», — написал журналист.

Овечкин играет в НХЛ с сезона-2005/2006. За всю его карьеру в лиге у него было всего пять сезонов (включая годы локдауна и коронавируса), когда он не смог преодолеть отметку в 40 шайб. Самым результативным для российского форварда стал сезон-2007/2008, когда он забил 65 голов за 82 матча.

Сейчас на счету Овечкина 846 шайб. Чтобы побить рекорд Гретцки (894), ему осталось забить 49 голов.

Напомним, сегодня в Вашингтоне «Кэпиталз» сыграют с «Виннипег Джетс». Начало встречи — в 19:30 мск.