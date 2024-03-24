Коньков ответил на вопрос, нужно ли «Динамо» оставлять Кудашова главным тренером

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков высказал мнение о возможных перестановках в тренерском штабе бело-голубых.

«Нужно ли «Динамо» оставлять Кудашова? Я считаю, что все возможности проявлять себя в «Динамо» у Алексея Николаевича есть. Он — один из самых сильных специалистов в нашем чемпионате. «Динамо» надо понимать, что если они возьмут другого тренера, то вы сразу пройдёте второй раунд? Нет такой гарантии. Придёт новый человек, нужно со всеми игроками познакомиться, на это уйдёт время. Опыт, который получает Алексей Николаевич, в ближайшее время должен помочь ему достичь результата. Мы знаем, даже когда команда собирается из суперигроков, это не всегда гарантирует результат. Здесь важно формирование коллектива, игроков, на которых ты можешь опереться. Проведена огромная работа с командой, надо докрутить некоторые моменты. Поэтому целесообразнее будет оставить Алексея Николаевича в команде», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в текущем сезоне. Однако команда Алексея Кудашова не смогла пройти дальше второго раунда Кубка Гагарина и завершила сезон после поражения от «Трактора» 0-4 в серии.

Бело-голубые не могут продвинуться дальше четвертьфинального раунда уже 11 лет подряд.