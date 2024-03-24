МХЛ опубликовала новые даты матчей второго раунда плей-офф

Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) утвердила новые даты для решающих матчей четвертьфинальных серий Кубка Харламова.

Четвёртый матч серии между «Алмазом» и «Локо» был перенесён на понедельник, 25 марта. Он состоится в Череповце. Пятый матч, в случае необходимости, пройдёт в Ярославле в ранее запланированные сроки − 27 марта в 18:30 мск.

Третья встреча между «Спартаком» и «СКА-1946» состоится в Москве 26 марта. В случае победы «Спартака» четвёртый матч серии запланирован на 27 марта. Если потребуется, пятая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 29 марта.

Счёт в сериях сейчас следующий: «СКА-1946» — «Спартак» 2-0, «Локо» — «Алмаз» 2-1, «Белые Медведи» — «Омские Ястребы» 2-2.

Напомним, уже известен первый полуфиналист Кубка Харламова. Им стала нижегородская «Чайка», которая выиграла серию у «Мамонтов Югры» со счётом 3-1.