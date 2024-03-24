«Вашингтон Кэпиталз» вернулся в зону плей-офф НХЛ благодаря победе в матче с «Виннипегом»

Сегодня, 24 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Эта победа позволила столичному клубу набрать 79 очков после 70 игр, обойти «Детройт Ред Уингз» в Восточной конференции и вновь подняться в зону плей-офф.

В этом матче российский форвард Александр Овечкин сделал дубль и помог своей команде одержать важную победу.

Напомним, в прошлом сезоне «Кэпиталз» не смогли пробиться в плей-офф, заняв 13-е место из 16 на Востоке. В сезоне-2021/2022 «Вашингтон» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли в первом раунде, уступив в серии «Флориде Пантерз» со счётом 2-4. А годом ранее также не играл в матчах «на вылет».