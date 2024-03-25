Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» Мн: более обстоятельная встреча с Квартальновым впереди

Гендиректор «Динамо» Мн: более обстоятельная встреча с Квартальновым впереди
Комментарии

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий высказался о вероятности продолжения сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.

«Контракт с Квартальновым заключён по схеме «1+2»? Изначально был заключён контракт на три года по такой схеме. В ближайшее время проанализируем сезон, подведём итоги и детально обсудим будущее. Мы уже общались, но более обстоятельная встреча впереди», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Квартальнов возглавляет белорусскую команду с сезона-2023/2024. Под его руководством «Динамо» вышло в плей-офф с восьмого места на Западе, где в первом раунде уступило московскому «Динамо» со счётом 2-4.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Каркоцким читайте на «Чемпионате»:
Будущее Квартальнова и оценка ведущим игрокам. Всё главное о сезоне минского «Динамо»
Эксклюзив
Будущее Квартальнова и оценка ведущим игрокам. Всё главное о сезоне минского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android