Каркоцкий — о молодёжи «Динамо» Мн: один сезон — это ещё не вершина

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий высказался об отношении к молодым игрокам в составе клуба.

«Как я уже сказал, прогресс нашей молодёжи — это одна из задач на сезон. И можно сказать, что с этой задачей мы справились. Значительно прибавили по сравнению с предыдущим сезоном Мороз, Сотишвили, Кузнецов, Ковгореня. Пышкайло, может, не так часто забрасывает, если сравнивать с Морозом или Пинчуком, но он выполняет очень много важной работы на льду.

Повторюсь, и в прошлых сезонах у нас раскрывалась молодёжь, здорово заявляла о себе. Здесь самое главное, чтобы ребята после первых успехов продолжили упорно работать, ведь один сезон — это ещё не вершина. Мы ждём от них большего и уверены, что всё впереди. Главное, работать дальше на благо команды», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Нападающие Вадим Мороз и Виталий Пинчук стали одними из лидеров минской команды в сезоне-2023/2024. У обоих форвардов по 22 набранных очка, однако Морозу понадобилось для этого 63 игры, а Пинчуку на 20 встреч меньше — 43.