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Маккиннон до минимума сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Маккиннон до минимума сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров сезона НХЛ
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сократил отставание от российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова до одного очка.

В матче регулярного чемпионата «Колорадо» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счётом 5:4. В этой встрече Маккиннон забил гол и сделал две результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Пульюярви (Смит, Кросби) – 07:53     0:2 Раст (Кросби) – 15:11     0:3 Кросби (Пуустинен) – 33:47     0:4 Жозеф (Кросби, Летанг) – 35:40     1:4 Уокер (Колтон, Вуд) – 36:05     2:4 Тренин (Дьюхейм) – 39:30     3:4 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 43:32     4:4 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 55:22     5:4 Друен (Макар, Маккиннон) – 60:54    

В нынешнем сезоне канадский нападающий забил гол и сделал 78 результативных передач и теперь занимает второе место в гонке лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона, отставая от Кучерова на одно очко.

На данный момент «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 97 очков. Победная серия команды составляет девять матчей.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Монреаль Канадиенс».

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