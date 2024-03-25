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Маккиннон до минимума сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сократил отставание от российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова до одного очка.

В матче регулярного чемпионата «Колорадо» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счётом 5:4. В этой встрече Маккиннон забил гол и сделал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне канадский нападающий забил гол и сделал 78 результативных передач и теперь занимает второе место в гонке лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона, отставая от Кучерова на одно очко.

На данный момент «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 97 очков. Победная серия команды составляет девять матчей.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Монреаль Канадиенс».