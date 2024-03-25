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Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Виннипегом», где он оформил дубль

Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Виннипегом», где он оформил дубль
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0). В этой встрече Овечкин оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    

«Это было большое испытание найти путь к победе. Очевидно, что первые два периода мы играли не очень хорошо. Чарли Линдгрен сегодня был просто великолепен. В третьем периоде нам удалось найти решение», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков.

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