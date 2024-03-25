Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Виннипегом», где он оформил дубль

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0). В этой встрече Овечкин оформил дубль.

«Это было большое испытание найти путь к победе. Очевидно, что первые два периода мы играли не очень хорошо. Чарли Линдгрен сегодня был просто великолепен. В третьем периоде нам удалось найти решение», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков.