Прервалась 13-матчевая результативная серия Никиты Кучерова. Это был его личный рекорд

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 ОТ.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров результативными действиями отметиться сегодня не сумел. Таким образом, прервалась 13-матчевая результативная серия форварда. Это был его личный рекорд.

На данный момент Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, имея в своём активе 123 (41+82) очка, На втором месте находится форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, у него 122 (44+78) очка. Расстояние между игроками минимальное. Третью строчку занимает звёздный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, имея 117 (26+91) очков.