Появился приближенный повтор необычного гола Овечкина в ворота «Виннипега»

Сегодня на «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем. Первая шайба россиянина получилась необычной. Овечкин и его партнёр по команде Коннор Макмайкл одновременно ударили по шайбе, что дезориентировало вратаря «Виннипега» Коннора Хеллебайка, который пропустил несильно летящий резиновый диск между щитков. Изначально гол записали на Макмайкла, но после изучения замедленного видеоповтора было решено переписать шайбу на Овечкина.

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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».