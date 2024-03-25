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Коньков — о «Тракторе» во втором раунде: настрой был на порядок выше, чем у «Динамо»

Коньков — о «Тракторе» во втором раунде: настрой был на порядок выше, чем у «Динамо»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина экс-нападающий «Трактора» Сергей Коньков оценил результаты серии между московским «Динамо» и «Трактором» и заявил, что хоккеисты челябинского клуба гораздо лучше настроились на это противостояние, завершившееся со счётом 4-0 в их пользу.

«Хочу похвалить «Трактор» за эту серию, за то, что ребята показали сплочённый единый коллектив. То настроение, которое сейчас в команде есть, это большое дело. Когда у ребят одна цель, они на подъёме и одухотворены, это круто. С атмосферой, которая сейчас образовалась в раздевалке, можно делать большие дела. Поэтому здесь я вижу, что у «Трактора» настрой был на порядок выше, чем у «Динамо», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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