Двукратный обладатель Кубка Гагарина объяснил, почему «Трактор» преобразился в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий «Трактора» Сергей Коньков рассказал, в чём секрет успешного выступления челябинского клуба в плей-офф. «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом раунде в шести матчах, а затем всухую переиграл московское «Динамо».

«Преображение «Трактора»? Я считаю, что иногда эти проблемы перед началом плей-офф могут мобилизовать команду ради одной цели. Именно в серии с Уфой родилась та атмосфера: драки, бойцовский настрой. Ребята поняли, что они могут брать своё. Сплочённость коллектива рождается в этих сложных противостояниях, когда каждый вкладывает в общее дело. Именно во время первой серии к «Трактору» это пришло, и появилось преображение», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.