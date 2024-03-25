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Двукратный обладатель Кубка Гагарина объяснил, почему «Трактор» преобразился в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина объяснил, почему «Трактор» преобразился в плей-офф
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий «Трактора» Сергей Коньков рассказал, в чём секрет успешного выступления челябинского клуба в плей-офф. «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом раунде в шести матчах, а затем всухую переиграл московское «Динамо».

«Преображение «Трактора»? Я считаю, что иногда эти проблемы перед началом плей-офф могут мобилизовать команду ради одной цели. Именно в серии с Уфой родилась та атмосфера: драки, бойцовский настрой. Ребята поняли, что они могут брать своё. Сплочённость коллектива рождается в этих сложных противостояниях, когда каждый вкладывает в общее дело. Именно во время первой серии к «Трактору» это пришло, и появилось преображение», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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