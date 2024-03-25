«Адмирал» продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба Даниилом Гутиком

«Адмирал» продлил контракт с нападающим Даниилом Гутиком, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Одностороннее соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Гутик стал лучшим бомбардиром «Адмирала». Он единственный в составе приморцев кто сыграл все 68 матчей регулярного чемпионата. Нападающий набрал 36 очков — забросил 12 шайб и отдал 24 результативные передачи. Этот сезон оказался прорывным для форварда, который в прошлом регулярном сезоне в составе «Адмирала» сыграл лишь 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Всего в КХЛ на счету Гутика 101 матч с учётом плей-офф, в которых нападающий набрал 45 (16+29) очков.