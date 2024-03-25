В «Адмирале» оценили продление контракта с лучшим бомбардиром клуба

Cпортивный директор ХК «Адмирал» Павел Житков прокомментировал продление контракта с лучшим бомбардиром команды нападающим Даниилом Гутиком. Одностороннее соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Даня — лидер сезона по очкам среди игроков нашей команды. Надеемся на такой же прогресс в новом сезоне. Это будет приносить ещё больше пользы атакующему потенциалу команды», — цитирует Житкова пресс-служба владивостокского клуба.

Нападающий набрал 36 очков — забросил 12 шайб и отдал 24 результативные передачи за 68 матчей сезона-2023/2024. Всего в КХЛ на счету Гутика 101 матч с учётом плей-офф, в которых нападающий набрал 45 (16+29) очков.