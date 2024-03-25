Сергей Коньков высоко оценил шансы «Трактора» на Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина экс-нападающий «Трактора» Сергей Коньков высоко оценил шансы челябинского клуба на Кубок Гагарина.

«Те ритуалы, которые ребята придумали у себя в раздевалке и сейчас показывают, имеют значение. «Трактор» сейчас находится на хорошем подъёме. Самое главное, чтобы они понимали, что по той игре, которую они показывают, полуфинал – не конец. У них есть все возможности для того, чтобы проходить в финал и сражаться за кубок, потому что очень часто бывает, что команда, от которой не ожидают этого, на каком-то этапе может сбавить обороты и подумать, что они всего достигли. Ребята и тренерский штаб должны понимать, что они заслуживают бо́льшего. Поэтому здесь, если сохранят настрой и подготовку, они могут опять выйти в финал и бороться за кубок», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.