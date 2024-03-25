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Тренер «Салавата» Козлов: Ежов, я так понимаю, завершил карьеру. Бирюков раздумывает

Тренер «Салавата» Козлов: Ежов, я так понимаю, завершил карьеру. Бирюков раздумывает
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что вратарь Илья Ежов завершил карьеру и попрощался с командой, а защитник Евгений Бирюков ещё раздумывает о завершении игровой карьеры.

«Илья Ежов попрощался, я так понимаю, что как игрок он завершил хоккейную карьеру. Евгений Бирюков раздумывает, но окончательно ещё не принял решения», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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