Тренер «Салавата» Козлов: Ежов, я так понимаю, завершил карьеру. Бирюков раздумывает
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что вратарь Илья Ежов завершил карьеру и попрощался с командой, а защитник Евгений Бирюков ещё раздумывает о завершении игровой карьеры.
«Илья Ежов попрощался, я так понимаю, что как игрок он завершил хоккейную карьеру. Евгений Бирюков раздумывает, но окончательно ещё не принял решения», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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