Тренер «Салавата» назвал причины неудачной игры команды в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины неудачной игры команды в плей-офф КХЛ. «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.

«Тренерские ошибки, возможно, были. Мы анализировали, думали, разговаривали. Состав, игроки, тактика, подготовка команды в играх — я не вижу, что в чём-то я сильно ошибся. Поражение – это не следствие ошибок игроков, а следствие того, как мы играли. Мы должны улучшить игру в нескольких аспектах. Мы должны лучше играть в атаке перед воротами и более качественно играть в обороне», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.