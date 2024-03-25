Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Салавата» назвал причины неудачной игры команды в плей-офф КХЛ

Тренер «Салавата» назвал причины неудачной игры команды в плей-офф КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины неудачной игры команды в плей-офф КХЛ. «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.

«Тренерские ошибки, возможно, были. Мы анализировали, думали, разговаривали. Состав, игроки, тактика, подготовка команды в играх — я не вижу, что в чём-то я сильно ошибся. Поражение – это не следствие ошибок игроков, а следствие того, как мы играли. Мы должны улучшить игру в нескольких аспектах. Мы должны лучше играть в атаке перед воротами и более качественно играть в обороне», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Гендиректор «Салавата» заявил о скором продлении контракта с главным тренером Козловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android