Баширов: из того, что «Толпар» вылетел в Серебряный дивизион, не делаем трагедии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал вылет уфимского «Толпара» в Серебряный дивизион МХЛ.

«У каждой команды нашей вертикали свои задачи. «Торосу» мы не ставим задачу выиграть Кубок, там обыгрывают молодёжь. В этом сезоне из-за истории с мельдонием произошла резкая смена поколения, много молодых играли в «Толпаре», и не смогли мы дать много игроков в «Торос». Это вот такая объективная причина. Из того, что «Толпар» вылетел в Серебряный дивизион, мы не делаем трагедии, мы предполагали, что так может случиться. Травмы там пошли, вратарская линия оказалась слабее, чем должна была быть. Но даже в нынешнем составе мы выигрывали у тех команд, которые до сих пор играют в плей-офф. Так что грусти никакой нет, ребята растут, а многие превзошли даже наши ожидания. Думаю, что в следующем сезоне результаты будут лучше», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.