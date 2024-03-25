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Гендиректор «Салавата»: дедлайн нам не нужен был, причины поражения не связаны с селекцией

Гендиректор «Салавата»: дедлайн нам не нужен был, причины поражения не связаны с селекцией
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в уфимский клуб не планировал приобретать новых игроков в дедлайн, а проигрыш «Трактору» в первом раунде плей-офф КХЛ не связан с селекцией клуба.

«Я давно говорил, что дедлайн нам не нужен был, потому что мы сразу готовили команду к плей-офф. Нам сразу стало понятно, что в дедлайн мы не возьмём тех игроков, которые нам нужны. Причины проигрыша я уже называл, они не связаны с селекцией», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.

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