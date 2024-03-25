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Агент Радулова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны других клубов КХЛ

Агент Радулова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны других клубов КХЛ
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны других клубов КХЛ.

«У Александра Радулова действующий контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2024 года. Преждевременно рассуждать о каких-либо других вариантах», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Радулов в нынешней регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.

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