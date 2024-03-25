Баширов: Мухамадуллину пока желаем успехов за океаном, Шмелёву сложно дать оценку

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что находится на связи с воспитанником клуба Шакиром Мухамадуллиным, выступающим в АХЛ, и сообщил о ходе переговоров с нападающим Сергеем Шмелёвым.

«Опция выплаты компенсации другим клубом за ограниченно свободного агента есть. Если мы, допустим, найдём атакующего защитника, нужного нам, то мы пойдём на такие расходы. Мухамадуллин? С ним Василий Чижов всегда на связи, но пока вопрос о возвращении в «Салават», насколько я знаю, не поднимался. Пока мы желаем ему успехов за океаном, а когда приедет в межсезонье – поговорим.

Ситуация по Шмелёву в перечне вопросов, которые мы будем обсуждать, разговаривать с его представителем. Это игрок, по которому сложно дать однозначную оценку. Мы решили, что мы спокойно сядем и поговорим, но вопросы по его игре, конечно, имеются», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.