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Игроки «Витязя» пожелали здоровья юному хоккеисту, пострадавшему в трагедии в «Крокусе»

Подмосковный «Витязь» записал видео, в котором игроки пожелали здоровья Илье Толпыкину, воспитаннику хоккейной академии «Олимпийская деревня – 80», пострадавшему при трагедии в «Крокус Сити Холле».

Оказалось, что Илья играет в одной команде с сыном нападающего «Витязя» Виталия Попова — Артемием. Именно он был инициатором обращения к юному хоккеисту.

«Сегодня команда «Витязь» по инициативе Виталия Попова оказала поддержку Илье Толпыкину.

Здоровья тебе, Илья! Держись! Ждём тебя в гости!» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате трагедии есть много жертв и пострадавших.