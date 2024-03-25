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Терещенко заявил, что «Спартак» имеет все шансы на победу в серии с «Металлургом»

Терещенко заявил, что «Спартак» имеет все шансы на победу в серии с «Металлургом»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, что в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Спартак» ждёт победы от москвичей.

«Ожидаю победы «Спартака». Третью игру серии они сыграли неплохо в атаке и организованно в обороне. Сейчас у них тоже предстоит домашняя игра, полный стадион, поэтому всё будет в их руках. Не скажу, что третья игра была переломной, потому что ещё во втором матче им надо было забивать. У «Спартака» хорошая команда, подбор игроков, тренерский штаб. В их силах пройти в следующий раунд, всё возможно. У «Металлурга» более молодая команда, им будет тяжелее соперничать со «Спартаком», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу магнитогорской команды. Следующий, четвёртый матч соперников состоится 26 марта в Москве.

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