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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Автомобилист» ведёт после первого периода, у Макеева дубль

«Автомобилист» ведёт после первого периода, у Макеева дубль
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В данный момент на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге проходит пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». После первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
25 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Голышев) – 03:20 (5x5)     1:1 Грицюк (Сергеев, Сапего) – 09:09 (5x5)     1:2 Макеев (Кизимов, Обидин) – 19:28 (5x4)     2:2    

Автором обеих заброшенных шайб в составе «Автомобилиста» стал нападающий Алексей Макеев. Второй гол — в большинстве. Таким образом, у форварда 8 (4+4) очков в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

У петербуржцев отличился Арсений Грицюк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Также отметим, что на счету игроков екатеринбургского клуба 12 заблокированных бросков, а у СКА — 0.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-1 в пользу команды Николая Заварухина. В случае сегодняшней победы «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина.

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