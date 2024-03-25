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«Автомобилист» ведёт после первого периода, у Макеева дубль

В данный момент на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге проходит пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». После первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Автором обеих заброшенных шайб в составе «Автомобилиста» стал нападающий Алексей Макеев. Второй гол — в большинстве. Таким образом, у форварда 8 (4+4) очков в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

У петербуржцев отличился Арсений Грицюк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Также отметим, что на счету игроков екатеринбургского клуба 12 заблокированных бросков, а у СКА — 0.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-1 в пользу команды Николая Заварухина. В случае сегодняшней победы «Автомобилист» может стать вторым полуфиналистом Кубка Гагарина.