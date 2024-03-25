«Локо» обыграл «Алмаз» и вышел в полуфинал Кубка Харламова

В Череповце завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между местным «Алмазом» и ярославским «Локо». Для выявления победителя понадобился дополнительный игровой отрезок. Команда гостей выиграла со счётом 2:1.

Заброшенной шайбой в составе «Алмаза» отметился форвард Михаил Лисенков. У победителей отличились нападающие Егор Сурин и Роман Лутцев.

«Локо» стал вторым полуфиналистом Кубка Харламова, выиграв серию со счётом 3-1.

Напомним, во втором раунде плей-офф МХЛ играют следующие пары: «СКА-1946» — «Спартак» (2-0) на Западе и «Белые Медведи» — «Омские Ястребы» (2-2) на Востоке. Первый полуфиналист уже известен, им стала нижегородская «Чайка», которая выиграла серию у «Мамонтов Югры» со счётом 3-1.