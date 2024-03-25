«Локо» обыграл «Алмаз» и вышел в полуфинал Кубка Харламова
Поделиться
В Череповце завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между местным «Алмазом» и ярославским «Локо». Для выявления победителя понадобился дополнительный игровой отрезок. Команда гостей выиграла со счётом 2:1.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
25 марта 2024, понедельник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Локо
Ярославль
1:0 Лисенков (Шилов) – 25:13 (5x5) 1:1 Сурин (Белоусов, Андриянов) – 44:35 (6x5) 1:2 Лутцев – 66:47 (5x4)
Заброшенной шайбой в составе «Алмаза» отметился форвард Михаил Лисенков. У победителей отличились нападающие Егор Сурин и Роман Лутцев.
«Локо» стал вторым полуфиналистом Кубка Харламова, выиграв серию со счётом 3-1.
Напомним, во втором раунде плей-офф МХЛ играют следующие пары: «СКА-1946» — «Спартак» (2-0) на Западе и «Белые Медведи» — «Омские Ястребы» (2-2) на Востоке. Первый полуфиналист уже известен, им стала нижегородская «Чайка», которая выиграла серию у «Мамонтов Югры» со счётом 3-1.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2024
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:12
-
21:58
-
21:39
-
21:21
-
21:03
-
21:02
-
20:48
-
20:21
-
20:05
-
19:53
-
19:28
-
18:51
-
18:33
-
18:03
-
17:21
-
17:02
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:21
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:41