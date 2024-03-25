Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локо» обыграл «Алмаз» и вышел в полуфинал Кубка Харламова

«Локо» обыграл «Алмаз» и вышел в полуфинал Кубка Харламова
Комментарии

В Череповце завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между местным «Алмазом» и ярославским «Локо». Для выявления победителя понадобился дополнительный игровой отрезок. Команда гостей выиграла со счётом 2:1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
25 марта 2024, понедельник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Локо
Ярославль
1:0 Лисенков (Шилов) – 25:13 (5x5)     1:1 Сурин (Белоусов, Андриянов) – 44:35 (6x5)     1:2 Лутцев – 66:47 (5x4)    

Заброшенной шайбой в составе «Алмаза» отметился форвард Михаил Лисенков. У победителей отличились нападающие Егор Сурин и Роман Лутцев.

«Локо» стал вторым полуфиналистом Кубка Харламова, выиграв серию со счётом 3-1.

Напомним, во втором раунде плей-офф МХЛ играют следующие пары: «СКА-1946» — «Спартак» (2-0) на Западе и «Белые Медведи» — «Омские Ястребы» (2-2) на Востоке. Первый полуфиналист уже известен, им стала нижегородская «Чайка», которая выиграла серию у «Мамонтов Югры» со счётом 3-1.

Материалы по теме
«Чайка» обыграла «Мамонтов Югры» и вышла в полуфинал Кубка Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android