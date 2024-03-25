Эмоции хоккеистов «Автомобилиста» сразу после финальной сирены и победы в серии со СКА

«Автомобилист» в пяти матчах обыграл СКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Хоккеисты команды из Екатеринбурга после победы в пятом матче серии (5:4) не скрывали своих эмоций.

ВИДЕО

Победный гол екатеринбуржцев на счету нападающего Андрея Обидина. Он набрал три очка в этом матче. Также у гостей заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, дубль на счету Алексея Макеева. У петербуржцев голы забили Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дважды).

«Автомобилист» — второй полуфиналист текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы выиграли серию со счётом 4-1.

СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015. Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5-8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Напомним, ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярки — московское «Динамо» — 4-0 в серии.