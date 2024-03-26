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Анже Копитар вплотную приблизился к повторению клубного достижения Александра Фролова

Анже Копитар вплотную приблизился к повторению клубного достижения Александра Фролова
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал словенский нападающий Анже Копитар. 36-летний ветеран «Кингз» продлил серию из матчей, в которых ему удавалось набирать более одного очка, до четырёх встреч. Таким образом Анже повторил свои же серии из сезонов-2007/2008, 2017/2018 и 2019/2020.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Дюбуа, Арвидссон) – 07:01     1:1 Лафферти (Коул) – 12:50     1:2 Лизотт (Спенс, Копитар) – 36:29     1:3 Копитар (Кемпе, Байфилд) – 38:20     2:3 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 57:07    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, последним же игроком в истории «Лос-Анджелеса», которому удавалось отмечаться двумя и более результативными действиями в одном матче на протяжении пяти игр подряд был российский нападающий Александр Фролов, который отметился такой серией в сезоне-2006/2007.

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