Анже Копитар вплотную приблизился к повторению клубного достижения Александра Фролова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал словенский нападающий Анже Копитар. 36-летний ветеран «Кингз» продлил серию из матчей, в которых ему удавалось набирать более одного очка, до четырёх встреч. Таким образом Анже повторил свои же серии из сезонов-2007/2008, 2017/2018 и 2019/2020.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, последним же игроком в истории «Лос-Анджелеса», которому удавалось отмечаться двумя и более результативными действиями в одном матче на протяжении пяти игр подряд был российский нападающий Александр Фролов, который отметился такой серией в сезоне-2006/2007.