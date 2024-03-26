Толчинский: наверное, в жизни не было более шокового поражения. До сих пор слабо верится

Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал об эмоциях после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.

«До сих пор слабо верится, что такой результат. Нет, наверное, не было в жизни более шокового поражения. Не знаю, сколько буду отходить. Сейчас тяжело всё оценить.

Переломный момент? Возможно, то, что третью игру отдали. Хотя на следующий матч мы всё равно вышли, выиграли. Сегодня тоже вели в счёте. Удержи этот счёт, и сейчас было бы 2-3 в серии, едем в Екатеринбург, и ещё неизвестно, как бы сложилась серия. Наверное, не было переломного момента. Думаю, соперник просто меньше ошибался. Конечно, нам очень сильно не хватало ребят. Очень много ребят потеряли, даже капитана. Пашка Дедунов – тоже отличный капитан, но всё равно, Никишин – ведущий защитник, ещё Борна, Педан. Все эти потери, конечно, сказались», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Вчера в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда из Екатеринбурга.Эта победа позволила им выйти в полуфинал плей-офф КХЛ.

СКА завершил свой кубковый путь и впервые за 10 лет не смог пройти дальше второго раунда.