Все результаты игрового дня НХЛ 26 марта

Сегодня, 26 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На стадионе «Энтрепрайз Центр» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Со счётом 2:1 вовератйме победу одержали гости. Заброшенной шайбой отметился Павел Дорофеев. Павел Бучневич не смог реализовать буллит в овертайме.

На «Роджерс-Арене» в Канаде закончилась встреча между «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда проиграли со счётом 2:3. Нападающий «Кингз» Анже Копитар забросил шайбу и сделал результативную передачу. Теперь в активе 36-летнего игрока 24 гола и 40 ассистов в текущем сезоне НХЛ. Это его 14-й регулярный чемпионат в карьере с 40+ передачами. Такое достижение покорялось лишь одному действующему игроку — Сидни Кросби, к него тоже 14 сезонов с таким показателем.

В данный момент в Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 98 очков за 72 матч. Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 98 очками после 71 встречи.