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Все результаты игрового дня НХЛ 26 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 26 марта
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Сегодня, 26 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На стадионе «Энтрепрайз Центр» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Со счётом 2:1 вовератйме победу одержали гости. Заброшенной шайбой отметился Павел Дорофеев. Павел Бучневич не смог реализовать буллит в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Манта, Уайтклауд) – 05:59     1:1 Саад (Шенн, Кайру) – 54:53     1:2 Маршессо (Карлссон, Теодор) – 60:49    

На «Роджерс-Арене» в Канаде закончилась встреча между «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда проиграли со счётом 2:3. Нападающий «Кингз» Анже Копитар забросил шайбу и сделал результативную передачу. Теперь в активе 36-летнего игрока 24 гола и 40 ассистов в текущем сезоне НХЛ. Это его 14-й регулярный чемпионат в карьере с 40+ передачами. Такое достижение покорялось лишь одному действующему игроку — Сидни Кросби, к него тоже 14 сезонов с таким показателем.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Дюбуа, Арвидссон) – 07:01     1:1 Лафферти (Коул) – 12:50     1:2 Лизотт (Спенс, Копитар) – 36:29     1:3 Копитар (Кемпе, Байфилд) – 38:20     2:3 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 57:07    

В данный момент в Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 98 очков за 72 матч. Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 98 очками после 71 встречи.

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