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Толчинский: «Автомобилист» выиграл заслуженно. Молодцы, с победой их

Толчинский: «Автомобилист» выиграл заслуженно. Молодцы, с победой их
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Нападающий СКА Сергей Толчинский поздравил соперников по четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги— «Автомобилист», с победой.

«4:2 повели, но где-то, возможно, заигрались за три минуты до конца. Может, стоило чуть аккуратнее сыграть. Но сейчас уже что? Надо сказать, что «Автомобилист» заслуженно выиграл, очень хорошо играли, системная команда. Молодцы, с победой их.

Естественно, все расстроены. Не вспомню уже, что тренер после матча говорил, просто поблагодарил за сезон. Всё равно все старались, равнодушных не было. У нас был отличный коллектив. В любом случае это был трудный сезон, просто поблагодарили за работу. Надеюсь, будем сильнее», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, екатеринбуржцы одержали четвёртую победу в серии и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

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