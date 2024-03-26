«Тяжело против такой команды играть». Грицюк — о причинах поражения СКА с «Автомобилистом»

Нападающий СКА Арсений Грицюк прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Почему не удалось удержать преимущество? Совершили индивидуальные ошибки. Если говорить о серии — у «Автомобилиста» много опытных игроков, которые давно играют в КХЛ. Это достаточно возрастная команда. Где-то этим спокойствием они и взяли. Мы иногда летели шашки наголо, хочется каждому забивать. А там игроки, которые по 10-15 лет играют и ловят шайбу на себя, выбивают из зоны, сидят в обороне, по 30-40 блокшотов делают. Тяжело против такой команды играть. Они перетерпели и выиграли серию.

Не получилось использовать преимущество домашней площадки? В плей-офф об этом уже не думаешь. У нас два матча были как последние. Выходили с мыслями, что нельзя их отдавать. Не считаю, что арена как-то влияет. Просто команда сыграла не так, как надо», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, СКА уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, проиграв серию 1-4. Впервые с сезона-2014/2015 петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.