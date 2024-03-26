Грицюк: недоволен своим результатом. Может, где-то из-за меня и не получилось победить

Нападающий СКА Арсений Грицюк высказал мнение о том, почему у петербуржцев не получилось выиграть в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Испытываю опустошение, как, пожалуй, и все остальные. Не хотелось заканчивать сезон 25 марта. Увы, уже ничего не можем поменять. Сами наступили на грабли и провалились. Будем анализировать и думать, что будем делать дальше.

Оформил дубль? Да мы ещё в феврале переехали на «СКА Арену», а я только сейчас забил тут первый гол. Не знаю, с чем это связать. Приятно, что сделал дубль, но… Делать это в последнем матче сезона и проигрывать — очень плохо. Недоволен своим результатом. Может, где-то из-за меня и не получилось победить. Забей я больше — возможно, серия была бы другой», — сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, екатеринбуржцы одержали четвёртую победу в серии и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Грицюк забросил две шайбы в этой игре. Сезон-2023/2024 стал для форварда первым в составе СКА. Всего он провёл 60 матчей и набрал 44 очка (23+2).