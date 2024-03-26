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«Я всё понимаю. У каждого свои методы». Аликин — о столкновениях с игроками СКА

«Я всё понимаю. У каждого свои методы». Аликин — о столкновениях с игроками СКА
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Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин высказался о грубых действиях хоккеистов СКА в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Николай Заварухин говорил, что игроки СКА специально идут на меня? Это плей-офф. Не знаю, была ли у них такая установка. Мне кажется, что нет. Ничего страшного в этих столкновениях нет. Психологически спокойно к этому отношусь. Это игра, ребята хотят забить. Я всё понимаю (улыбается). У каждого свои способы и методы. Я просто играл в свой хоккей», — сказал Аликин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

25 марта в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда гостей. Таким образом, эта победа позволила екатеринбуржцам пройти в полуфинал Кубка Гагарина впервые в истории.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Аликиным читайте на сайте:
«Не совсем верится, что мы в полуфинале». Интервью с героем «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Не совсем верится, что мы в полуфинале». Интервью с героем «Автомобилиста»
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